جوارديولا يعلق على عودة كيفن دي بروين للمشاركة مع مانشستر سيتي

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على عودة النجم البلجيكي كيفن دي بروين للمشاركة مع الفريق، وذلك خلال الفوز بخماسية ضد هدرسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة عن عودة كيفن دي بروين: “نحن سعداء للغاية بعودة كيفن دي بروين”.

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وأضاف: “كيفن دي بروين يساعد في الفوز بالمباريات، من المهم جداً استعادته بعد إصابة طويلة”.

وواصل: “سوف يساعدنا بموهبته ولكني لا أريد أن أضع كل الضغط على أكتاف دي بروين لأن هذا ليس عادلاً له”.

وتابع: “بالطبع لديه قدرة وجودة للقيام بشئ يصعب العثور عليه، لدينا رجال في خط الوسط يحبون الركض”.

وأكمل: “كيفن دي بروين استثنائي، إنه فريد من نوعه، نحن سعداء حقاً بعودته بعد أكثر من ثلاث أشهر مع الإصابة وقدم تمريرة حاسمة جيدة لهدف جيريمي دوكو”.

وتابع: “من الجيد حقاً استعادته”.

وحول أوسكار بوب: “في الشوط الأول كان حذراً بعض الشئ لأنه كان من الصعب العثور على مساحات، في الشوط الثاني كان يمثل تهديد مذهل، دائماً يلعب بشكل جيد”.