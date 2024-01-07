موعد وصول وسام أبو علي لإعلان انضمامه للأهلي رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موعد وصول الفلسطيني وسام أبو علي، إلى القاهرة للتوقيع بشكل رسمي مع النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، يتواجد حاليا في السويد لإنهاء المفاوضات مع نادي سيريس، لإتمام ضم أبو علي".

وأضاف: "وسام أبو علي سوف يصل إلى القاهرة في الساعات المقبلة، برفقة أمير توفيق، للتوقيع بشكل رسمي على عقود انضمامه للنادي الأهلي، وسوف يخضع للكشف الطبي أولا".

أكمل: "في الغالب سيكون العقد بين اللاعب والنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف، على أن يتم وضع بند في العقد ينص على حصول النادي السويدي على نسبة من إعادة البيع، ومبلغ آخر في حال تسجيله عدد معين من الأهداف".