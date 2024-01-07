"صعوبة في التعامل معه".. تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع تطورات جديدة في الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، الذي يتواجد حاليا داخل إحدى المستشفيات ويعاني من غيبوبة.

أوضح المصدر، أن العامري فاروق تعرض لنزيف جديد خلال الساعات الماضية، وهو ما زاد من صعوبة حالته، خاصة وأنه مازال في غيبوبة تامة منذ الوعكة الصحية التي تعرض لها.

أضاف المصدر، أن هناك صعوبة في التعامل معه من جانب الفريق المعالج، الذي يرفض الاستعجال، في ظل وجود نزيف جديد وهو ما زاد من صعوبة الحالة.

وكان النادي الأهلي أعلن خلال الأيام الماضية، خضوع العامري فاروق لفحوصات طبية، تحت إشراف كونسولتو طبي من كبار الأطباء، مع إمكانية سفره للخارج.