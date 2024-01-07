إصابة قوية لنجم منتخب مصر أمام تنزانيا قبل أمم أفريقيا

تعرض عمر كمال عبد الواحد نجم منتخب مصر لإصابة قوية خلال مباراة الفراعنة الودية ضد تنزانيا والتي جمعتهما مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

وفاز منتخب مصر على نظيره تنزانيا وظيًا بهدفين دون رد، وذلك استعداداً لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وستقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في دولة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13من شهر يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

اقرأ أيضا.. قرار مثير من مانشستر يونايتد يُقرب كاسيميرو من الدوري السعودي

وغادر عمر كمال الظهير الأيمن لمنتخب مصر مباراة تنزانيا بسبب الإصابة.

ودفع البرتغالي روي فيتوريا بالمدافع علي جبر في اللقاء بدلا من عمر كمال الذي غادر اللقاء مصابا.

وتعرض عمر كمال عبد الواحد للإصابة بشد في العضلة الأمامية، غادر بسببها ملعب المباراة.

وسجا هدفي منتخب مصر في شباك تنزانيا محمود تريزيحيه من صناعة صلاح، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للفراعنة من ركلة جزاء.