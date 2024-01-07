موعد وصول وسام أبو علي صفقة الاهلي الجديدة

تنتظر جماهير الاهلي وصول الدنماركي من أصول فلسطينية وسام أبو علي صفقة الاهلي الجديدة في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى النادي الاهلي لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة خاصةً في مركز الهجوم مع اقتراب رحيل صلاح محسن وعدم ظعةر الفرنسي أنتوني موديست بالمسوتى المطلوب.

وآشارت التقارير إلى أن إدارة الاهلي توصلت لاتفاق مع وسام أبو علي مهاجم فريق سريوس السويدي لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

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وبحسب ما ذكرته شبكة “Tipsbladet” سيصل وسـام أبو علي إلى القاهرة يوم الثلاثاء من أجل الخضوع لفحص طبي ومن ثم توقيع عقود انتقاله رسميًا إلى الاهلي المصري.

ووفقاص للتقارير الصحفية فقد حصل الاهلي على توقيع وسام أبو علي لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة، تبدأ في يناير الجاري وتستمر حتى صيف 2028.

ونجح المارد الأحمر في حسم الصفقة مقابل 2 مليون دولار وليس 3 مليون كما كان يشاع من قبل، على أن يتم تسديدها على أقساط.