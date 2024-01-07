فيتوريا يوضح موقف عمر كمال من أمم إفريقيا وسبب غياب محمد هاني أمام تنزانيا

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر على الفوز الذي حققه الفراعنة أمام تنزانيا، وموقف عمر كمال عبد الواحد من بطولة أمم إفريقيا بعد إصابته.

وتغلب منتخب مصر على نظيره منتخب تنزانيا 2-0 وديًا، وغادر عمر كمال عبد الواحد المباراة مصابًا في الشوط الثاني ولم يستطيع استكمال المباراة.

وقال “فيتوريا” في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة تنزانيا: “إصابة عمر كمال عبد الواحد بسطية، مشيرًا إلى أنهم سينتظروا تقريرًا طبيًا حول الإصابة لتحديد حجم الإصابة ولكن أعتقد أنها بسيطة”.

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ومن المقرر أن يخضع عمر كمال لأشعة في الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابته وموقفه من بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق بعد أيام قليلة في كوت ديفوار.

وفي سياق آخر كشف فيتوريا سبب غياب محمد هاني عن ودية تنزانيا قائلًا: “اللاعب تعرض للطرد في مباراة الجزائر الماضية ولذلك لم يكن مسموح له بالمشاركة اليوم”.

وتابع: “غياب محمد هاني ليس بسبب عقوبة مني ولكن عقوبة تم اخطارنا به بأن اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء في مباراة ودية دولية يغيب في المباراة التالية”.

وأكمل تصريحاته: “مباراة تنزانيا كانت هامة للغاية واعداد جيد جدا قبل السفر لخوض منافسات أمم إفريقيا.. خاصة وأنه منافس جيد ولعب أمامنا بتكتل دفاعي وذلك سبب صعوبات كبيرة لخط هجومنا”.

ومن المقرر أن يغادر منتخب مصر إلى كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2023 مع منتخبات الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا.