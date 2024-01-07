البروفة الأخيرة.. منتخب مصر يفوز على تنزانيا قبل المشاركة في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد، وديا، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الشهر الحالي بدولة كوت ديفوار.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وقدم لاعبي المنتخب أداء يناسب المنافس، بينما اعتمد منتخب تنزانيا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وقام البرتغالي روي فيتوريا، بتجربة عدد كبير من اللاعبين تمهيدا لتجهيزهم قبل المشاركة في البطولة الأفريقية.

أحرز هدف المنتخب محمود تريزيجيه في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة من محمد صلاح، ونجح نفس اللاعب في إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 73.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة زيمبابوي في افتتاح مباريات المجموعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل.