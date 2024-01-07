وليد صلاح الدين: حالة البدلاء في مواجهة مصر وتنزانيا مطمئنة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق، إنه مطمئن من الحالة الفنية للبدلاء في مواجهة مصر وتنزانيا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024.

وأضاف "صلاح الدين"، في لقاءه على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأحد، أن روي فيتوريا المدير الفني يستخدم محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر بشكل أساسي، ومشاركة أحمد فتوح للاطمئنان على حالته الفنية.

وانتقد وليد صلاح الدين، تجربة محمد عبدالمنعم في مركز الظهير الأيمن، بعد خروج عمر كمال عبدالواحد، معقبا: "أنا كنت قلقان من تغيير مركز عبدالمنعم وماقدمش أحسن حاجة لأنه بيلعب في مركز غير مركزه".

وحقق المنتخب الوطني الفوز بهدفين دون رد على نظيره التنزاني وديا، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الشهر الحالي بدولة كوت ديفوار.

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