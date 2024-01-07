اخبار الرياضه

شاهد..فيتوريا: لا أعد بتحقيق أمم أفريقيا ويكشف موقف مشاركة محمد وأحمد الشناوي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن لا يعد الجماهير المصرية بالتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تنطلق بعد أيام قليلة.


أضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين: لا اعد بالفوز بالبطولة ولكن سنعمل بكل قوة وحماس من أجل تحقيق الانجاز.

وتابع: أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارته لمعسكر المنتخب ودعمه الكبير حافز مهم لنا.

وكشف فيتوريا سر مشاركة أحمد فتوح مع المنتخب في ودية تنزانيا، وآخر تطورات ثنائي حراسة مرمى منتخب مصر محمد الشناوي وأحمد الشناوي وفرص لحاقهما بمباريات.
 

شاهد تصريحات فيتوريا في المؤتمر الصحفي كاملا:

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا