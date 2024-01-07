طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الاول لكرة القدم، تفاصيل إصابة عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفراعنة التي تعرض لها خلال مواجهة تنزانيا.

وأوضح طبيب منتخب مصر أن إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب عبارة عن تقلص عضلي، والتي تم استبداله على إثرها في مباراة تنزانيا.

وحقق منتخب مصر الفوز بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعته بنظيره منتخب تنزانيا، مساء اليوم الأحد.

اقرأ أيضًا.. صفقة القرن.. تحرك سعودي لخطف مبابي من عمالقة أوروبا

وأكد أبو العلا أن عمر كمال سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية وسيشارك في مباراة موزمبيق بشكل طبيعي.

ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري، على أرضية ملعب “فيليكس هوفويت”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر ضد موزمبيق، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.