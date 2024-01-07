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بديل فرمينيو.. 3 صفقات من الدوري الإنجليزي على رادار الاهلي السعودي

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الأهلي ضد الخيلج- الدوري السعودي

الأهلي ضد الخيلج- الدوري السعودي

تسعى إدارة نادي الاهلي السعودي، إلى التعاقد مع بديل روبرتو فرمينيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصبح فرمينيو قريبًا من الرحيل عن صفوف الاهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويتجه النادي للتعاقد مع بديله من .

وارتبط اسم 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي، بالانتقال إلى الاهلي، وهم برايان مبويمو، نجم نادي برينتفورد، صاحب الـ 24 عامًا الذي سجل 7 أهداف هذا الموسم بالإضافة إلى صناعته لأربعة أهداف أخرى.

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بالإضافة إلى البرازيلي جابريال جيسوس نجم أرسنال، الذي يفكر الجانرز في ضم بديله في ظل صراعه على لقب الدوري الإنجليزي، بعد خروجه من حسابات المدير الفني أرتيتا.

فضلًا عن الغاني محمد قدوس، نجم وست هام يونايتد، الذي يلعب في منتصف الشهر الجاري بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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