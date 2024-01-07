أول رد فعل من الاهلي بعد إصابة عمر كمال مع منتخب مصر

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن أول رد فعل من النادي الاهلي، بعد تعرض عمر كمال عبد الواحد، لإصابة مع منتخب مصر.

وحرص النادي الاهلي على الاطمئنان على عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر الحالي، والذي بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”خاص – الاهلي يطمئن على إصابة عمر كمال عبد الواحد من طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا”.

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وتعرض عمر كمال، للإصابة خلال مشاركته في المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ضد تنزانيا، اليوم الأحد.

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن إصابة عمر كمال، عبارة عن تقلص عضلي وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر سيبدأ مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، ضد نظيره منتخب موزمبيق، يوم الأحد المقبل.