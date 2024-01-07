طبيب منتخب مصر يكشف آخر تطورات إصابة عمر كمال عبدالواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - طمأن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، جماهير الكرة المصرية، بشأن إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر ومنتخب مصر الوطني.

وقال "أبو العلا"، إن عمر كمال خضع لفحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة مع المنتخب.

وأوضح أن إصابة عمر كمال عبارة عن تقلص عضلي، وجاهز للمشاركة في المباريات المقبلة بصورة طبيعية، بداية من مواجهة مصر وموزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

غادر عمر كمال عبد الواحد لقاء منتخب مصر أمام منتخب تنزانيا الودي، بعد سقوطه على أرضية ملعب استاد القاهرة، مصابًا في الدقيقة 78، ودخل بديلًا له اللاعب علي جبر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا بمواجهة موزمبيق الأحد 14 يناير، ثم غانا في الجولة الثانية يوم 18 يناير، والمباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر يوم 22 يناير.

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