شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 7/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد، الموافق 7/ 1/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: الزمالك يطير إلى الإمارات 18 يناير للمشاركة فى بطولتى دبى وأبو ظبى، والإدارة تحدد 70 ألف دولار حداً أقصى راتباً للمدير الفني الأجنبي.

الزمالك يطير إلى الإمارات 18 يناير للمشاركة فى بطولتى دبى وأبو ظبى

تطير بعثة فريق الزمالك إلى الإمارات يوم 18 يناير الجارى، للدخول في معسكر خارجى خلال فترة التوقف الدولى، والتى يخوض خلالها الفريق دورتين وديتين فى الفترة من 18 إلى 29 يناير الجارى.

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محمد عبد المنصف يشيد بتطوير أداء حراس الزمالك.. ويؤكد التزام عواد

أشاد محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمستوى وتطور أداء حراس مرمى الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

عماد المندوه يتسلم مهام عمله فى الزمالك رسمياً

تسلم عماد المندوه، حارس مرمي الزمالك السابق ومدرب حراس المرمى فى الجهاز السابق للنادي المصري، مهام عمله الجديد فى نادى الزمالك مديراً فنياً لمدربى الحراس في قطاع الناشئين.

أوباما يشارك فى تدريبات الزمالك بعد التأهيل من الإجهاد

شارك يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأحد على ملعب النادى، استعداداً للفترة المقبلة.

الزمالك يواجه كسكادا والإعلاميين ودياً الاثنين والأربعاء قبل السفر للإمارات

اتفق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين، يومي الاثنين والأربعاء، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر للإمارات.

الزمالك يدرس سداد غرامة شيكابالا لسبورتنج لشبونة "كاش"

يدرس مسئولو نادى الزمالك سداد الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا على دفعة واحدة كاش دون تقسيط. الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع أليو بادجى لاعب الأهلى السابق ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخول السنغالى أليو بادجى، لاعب الأهلى السابق وبوردو الفرنسي الحالى، حسابات نادى الزمالك للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى.

الزمالك يحدد 70 ألف دولار حداً أقصى راتباً للمدير الفني الأجنبي

وضع مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، سقفًا لراتب المدير الفني الأجنبي الذى سيتم مفاوضته لتولى مهمة قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة، فى ظل رغبة مجلس الإدارة فى إسناد المهمة لمدرب أجنبي كفء يحل محل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذى تم فسخ التعاقد معه بسبب سوء النتائج، وتولى معتمد جمال مهمة القيادة الفنية بعده ومازال مستمرًا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

40 ألف دولار حداً أقصى لرواتب المساعدين فى الجهاز الفنى الجديد للزمالك

حدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رواتب المساعدين الأجانب الذين سيتم الاستعانة بهم فى الجهاز الفني الجديد، حال الاستقرار على مدرب يرغب فى الاستعانة بمساعديه.

المدرب الأجنبى فى الترتيب الثالث ضمن أولويات مجلس الزمالك