إنبي يتخطى السكة الحديد في دور تنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لتنس الطاولة رجال إنتصاراته المتتالية ببطولة الدورى الممتاز "أ" بتحقيق فوز هام على نظيره سكة حديد الإسماعيلية بنتيجة 0/3 ، فى المباراة التى جمعتهما بملعب نادى إنبى، ضمن منافسات الدور الثانى بالمجموعة الثانية لبطولة الدوري الممتاز ( أ ) للموسم الرياضي 2024/2023.



بتلك النتيجة يواصل الفريق البترولى تصدره لمجموعته خلال منافسات الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز .

مثل الفريق الأول فى المباراة اللاعبين " اسلام سنبل و عبد الرحمن حجاجي و محمد شومان و محمد صالح و مؤمن محمود و أحمد نديم .