منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول عن تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد في المباراة الودية أمام تنزانيا والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة في إطار الإستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وأكد محمد أبو العلا أن إصابة عمر كمال عبد الواحد هي مجرد تقلص عضي بسيط فضل على إثره الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا إستبداله.

وأوضح طبيب الفراعنة ان اللاعب سيكون جاهز بشكل طبيعي للمشاركة في المباراة المقبلة.

ويلعب منتخب مصر في كأس أمم افريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.