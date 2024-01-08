عبد المنصف: أتمنى إستمرار محمد صبحي مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك علي أداء محمد صبحي مع منتخب مصر في مباراة تنزانيا الودية.

وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " محمد صبحي يفتقد حساسية اللعب، وبالفعل يحتاج عدد مباريات من أجل اكتساب خبرات".

وأشار إلي أن محمد صبحي حارس مرمي كبير رغم صغر سنه وأساعده لبناء شخصيته في أرض الملعب.

وتابع :" أتمنى إستمرار محمد صبحي في الزمالك وأن يتم التجديد له من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب حتي نستفيد منه بشكل اكبر ومعه زميله محمد عواد".