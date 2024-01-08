شقيق العامري فاروق ينفي وفاته

نفى خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، الأنباء المتداولة في الدقائق القليلة الماضية، حول وفاته.

وتداولت أنباء في الساعة الأولى من فجر اليوم الاثنين، حول وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الاهلي، متأثرًا بحالته الصحية.

وكتب شقيق العامري فاروق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك:”يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء”.

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وتابع شقيق نائب رئيس النادي الاهلي:”ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة، رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية، اللهم اشفه بشفاك وداوه بدواك”.

وكان العامري فاروق، قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال تواجده في مقر النادي الاهلي، حيث دخل في حالة إغماء نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتعرض العامري فاروق، لنزيف في المخ، وخضع لعدة عمليات جراحية، ولكن لا تزال حالته الصحية غير مستقرة.