فيتوريا: نتدرب يوميا على ركلات الجزاء تحسبًا لأي موقف في أمم أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - قال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني ، إن مباراة اليوم أمام منتخب تنزانيا كانت جيدة، لكننا نجحنا في النهاية بتحقيق الفوز، والخروج من المباراة بدون أي خسائر أو إصابات.

أضاف "فيتوريا"، في المؤتمر الصحفي الذي عرضته فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الأحد، أن كل مباراة لها ظروفها وطريقتها المختلفة، كما أننا نجهز أنفسنا بتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء، لافتًا إلى أنه هناك أكثر من لاعب في المنتخب يستطيع تسديد ضربات الجزاء.

وتابع: "نتدرب على تسديد ركلات الجزاء يوميا بنجهز نفسنا واللاعيبه على اي حدث او موقف ممكن يحصلنا في أمم أفريقيا".

وعن تغيير مركز محمد صلاح داخل الملعب، أوضح أنه هناك أمور فنية طُلب من صلاح تنفيذها مع باقي عناصر الفريق داخل المباراة، وسواء لعبنا بـ صلاح على الخط أو في وسط الملعب، فإنه في اللحظات الحاسمة يظهر داخل منطقة الجزاء لحسم المباراة وتسجيل الأهداف، لافتًا إلى أنه في كل مباراة سيكون هناك لاعبًا يقوم بوظيفة معينة داخل الملعب.

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