مدرب تنزانيا: "لو كنت أعرف عدد التغييرات بهذا الشكل لما لعبت أمام مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى عادل عمروش المدير الفني للمنتخب التنزاني، عدم رضاه عن مواجهة اليوم أمام منتخب مصر، بالأخص عدد التغييرات خلال شوطي المباراة.

وقال "عمروش" في تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الأحد، إنه لم يكن متوقعا هذه الهزيمة، وكان يريد المزيد من التغييرات والتبديلات بشكل أكثر، لكنه فوجئ بوجود 6 تغييرات فقط لكل منتخب.

وأضاف: "لو كنت أعرف أن عدد التغييرات بهذا الشكل ماكنتش هاجي ألعب المباراة، حتى مدرب مصر قالي نفس الشيء، وكان يجب أن تصبح التغييرات بعدد أكبر من هذا".

وأكد أنه كان يمتلك ضمن عناصر المنتخب التنزاني أكثر من لاعب شباب يريد مشاركتهم أمام منتخب مصر، لكن هذه سياسة الاتحاد الأفريقي في النهاية.

وتمنى مدرب تنزانيا في نهاية حديثه التوفيق للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

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