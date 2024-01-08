فيتوريا: البطولات التي حققتها لم تأتي بالوعود

محمد اسماعيل - القاهرة - رد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، على من يطالبه بالالتزام بوعده والتتويج ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

وقال "فيتوريا"، في المؤتمر الصحفي الذي عرضته فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الأحد، إنه حقق الفوز في أكثر من مباراة وتوج بألقاب كثيرة في مسيرته جميعها لم تأتي بالوعود، ولكن بالعمل الجاد داخل وخارج الملعب.

وأضاف: "أنا دائما كنت اقفل الحديث عن الوعود وبشتغل وبحترم الخصم في كل مباراة لتحقيق البطولات والأرقام، اللي أقدر أوعد الجماهير بيه أننا نشتغل بجد لأنه لدينا منتخب طموح، ولازم تكونوا واثقين فينا وفي العمل اللي بنقدمه".

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره التنزاني وديا، بهدفين دون رد سجلهما محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2024.

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