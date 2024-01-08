أحمد حسام ميدو: محمد صبحي كان مهزوز في مباراة مصر وتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إن أحمد الشناوي حارس مصر الأول بفارق كبير عن الجميع.

وأضاف "ميدو"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأحد، أنه كان يتوقع أن يشارك أحمد الشناوي في مواجهة مصر وتنزانيا، لكن فوجئ بمشاركة محمد صبحي في المباراة بأكملها.

وأوضح أن صبحي في مباراة المنتخب أمام تنزانيا كان "مهزوز" ومحتاج وقت أكبر للمشاركة، لافتًا إلى أن ترتيب حراس المنتخب كان لابد أن يكون بهذا الشكل: (محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد أبو جبل).

وأشار إلى أن عمر مرموش هو البديل الأول لمصطفى محمد في مركز رأس الحربة، إلا إذا اعتمد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، على مرموش في مركز الجناح سيكون محمود كهربا هو بديل مصطفى في مركز الهجوم.

اقرأ أيضا..

الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بوبكر تراوري