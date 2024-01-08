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المنتخب يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال وموقفه من مباراة موزمبيق

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن إصابة عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب عبارة عن تقلص عضلي ، عقب استبداله في مباراة تنزانيا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

أضاف أبو العلا أن عمر كمال سيكون جاهز للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية وسيكون جاهزا لمباراة موزمبيق.

حقق منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فوزًا سهلًا على نظيره تنزانيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء، الأحد، في إطار ودي، في ختام استعدادات الفراعنة قبل خوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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