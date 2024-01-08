الامارات | محمد صلاح.. «ملك بدون تاج» في كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم وقائد منتخب مصر، لمشاركته الرابعة في كأس الأمم الإفريقية، التي تقام نسختها الـ34 في ضيافة ساحل العاج، خلال الفترة بين 13 الجاري و11 فبراير المقبل. ويتصدر صلاح قائمة المنتخب المصري الأكثر تتويجاً باللقب القاري برصيد سبع مرات عندما يخوض البطولة القارية.

يبقى قائد منتخب مصر من أبرز نجوم البطولة، لكنه «ملك غير متوج»، حيث ضل الطريق إلى منصّات التتويج في ثلاث مشاركات سابقة، مكتفياً بالميدالية الفضية مرتين الأولى بخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 2-1 في نهائي نسخة 2017، والثانية بركلات الترجيح أمام السنغال في النسخة الماضية التي استضافتها الكاميرون في عام 2022.

عاش محمد صلاح خيبة أمل كبيرة عندما استضافت مصر الكأس في عام 2019، ولم يستغل هو وزملاؤه عاملي الأرض والجمهور، وودع منتخب «الفراعنة» السباق مبكراً بالخسارة بهدف أمام جنوب إفريقيا في الدور الثاني. وفي النسخة المقبلة تنتظر منتخب مصر اختبارات تبدو في المتناول نظرياً، حيث سيلعب في المجموعة الثانية التي تضم: موزمبيق وغانا والرأس الأخضر. بدأ صلاح (31 عاماً) مسيرته الدولية مع مصر في سبتمبر 2011، ويحل ثانياً في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بتسجيله 53 هدفاً في 93 مباراة دولية، بينما يتصدر حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق القائمة بـ69 هدفاً.

ويظل صلاح من نجوم العالم بفضل مسيرته الأسطورية مع فريقه ليفربول الإنجليزي، حيث فاز النجم المصري بكل الألقاب المحلية والعالمية والقارية الممكنة، إضافة إلى تحطيمه عدداً من الأرقام القياسية على مستوى الدوري الإنجليزي لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا. وفاز صلاح بالعديد من الجوائز الفردية، مثل: هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من ثلاث جهات مختلفة، وأفضل لاعب في صفوف فريقه الإنجليزي، بخلاف جائزة بوشكاش في 2018 لأفضل هدف في العالم.

ولمع محمد صلاح في بداية مسيرته مع منتخبات مصر للمراحل السنية، حيث شارك في كأس العالم للشباب عام 2011 في كولومبيا، ثم الألعاب الأولمبية (لندن 2012)، ليلفت أنظار نادي بازل السويسري الذي تعاقد معه في أبريل 2012، بعدها تنقل بين أندية تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في إيطاليا، وأخيراً ليفربول.

صعد النجم المصري إلى منصّات التتويج 12 مرة في الملاعب الأوروبية، بواقع تسعة ألقاب مع ليفربول، ولقب وحيد مع تشيلسي، وثلاثة ألقاب في سويسرا مع بازل.

وعلى المستوى الفردي فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي شاب في 2012، وفاز بجائزة أفضل لاعب عربي شاب من الاتحاد العربي في العام نفسه. واختاره الاتحاد الإفريقي (كاف) للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين متتاليتين في 2017 و2018.

وفرض صلاح نفسه مرشحاً بارزاً بشكل سنوي لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث حلّ سادساً في عام 2018، ثم خامساً في 2019 و2022، بينما جاء سابعاً في عام 2021، وتراجع للمركز الـ11 في تصنيف الجائزة المرموقة لعام 2023.

• شارك في كأس إفريقيا ثلاث مرات من قبل، ودع مبكراً في واحدة، وخسر نهائيين في بطولتين.

• تقام كأس إفريقيا في ضيافة ساحل العاج، خلال الفترة بين 13 الجاري و11 فبراير المقبل.