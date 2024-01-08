"أخي على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم".. شقيق العامري فاروق ينفي شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى خالد العامري، ماتردد حول وفاة شقيقة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.

ونشر خالد العامري، تدوينة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء".

وأضاف: "ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة... رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية.. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك".

كان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق، دخل في غيبوبة خلال الشهرين الماضيين.

وأعلن النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، خضوع العامري فاروق لفحوصات طبية، تحت إشراف كونسولتو طبي من كبار الأطباء، مع إمكانية سفره للخارج.

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