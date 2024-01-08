أكرم توفيق: "كهربا ملوش ذنب في إصابتي بقطع في الرباط الصليبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أكرم توفيق لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تسبب محمود عبدالمنعم كهربا في إصابته الثانية بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال الفترة الماضية.

وقال "كهربا"، في لقائه ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس2"، مساء الأحد، إن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية كان أصعب بكثير من الأولى، لأن الإصابة الثانية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي وفي الغضروفين والدعامة.

ونفى أكرم توفيق، أن يكون زميله في الفريق محمود كهربا له علاقة بإصابته بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا أن ما حدث هو تدخل عادي جدا، وفوجئت بإصابتي.

وأضاف: "الإصابات ملهاش علاقة بطريقة اللعب سواء تدخل قوى أو ضعيف، الإصابات عبارة عن قضاء وقدر، وكهربا ملوش ذنب في إصابتي، وأنا راضي بقضاء الله ورضائي بقضائه لم يهتز بعد إصابتي بالصليبي للمرة الثانية.

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