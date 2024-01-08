الامارات | منتخب البرازيل يتعاقد مع المدرب دوريفال جونيور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتولى دوريفال جونيور، تدريب منتخب البرازيل لكرة القدم، كما أعلن ناديه الحالي ساو باولو.

كان الاتحاد البرازيلي، أقال المدرب المؤقت فيرناندو دينيز من منصبه قبل يومين، بعد أن استلم منصبه في تموز/يوليو الماضي خلفًا للمدرب المؤقت الآخر رامون مينيزيس.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ساو باولو على موقع "أكس" عن دوريفال قوله "إنه حلم شخصي تحول إلى حقيقة".

ولم يؤكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الخبر رسميًا حتى الآن.

ونجح دوريفال، 61 عامًا، في قيادة فلامينجو للقبين كبيرين 2022، هما كأس البرازيل، وكأس ليبرتادوريس (موازية لدوري أبطال اوروبا) قبل الانتقال إلى تدريب ساو باولو، الذي قاده لإحراز كأس البرازيل أيضًا 2023.

وبقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب دائم منذ رحيل تيتي بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر نهاية 2022، تاركًا المهمة مؤقتًا لمينيزيس ومن بعده لمدرب فلوميننسي دينيز.

وفشل دينيز في تحسين نتائج السيليساو المخيبة، إذ مني بـ3 هزائم متتالية في أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، بينها خسارة على أرضه أمام الغريم الأرجنتيني بطل العالم.

كان من المفترض أن يستلم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي الصيف المقبل، لكن هذا الملف أُقفِل بعدما قرر الإيطالي تمديد عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد حتى 2026.

وتحتل البرازيل، المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية، وهو المركز الأخير المؤهل مباشرة إلى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك.