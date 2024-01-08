رد قوي من شقيق العامري فاروق بشأن شائعة وفاته

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى خالد العامري ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة شقيقة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.

وعبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، نشر خالد العامري تدوينة قال فيها: "يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء"، وفقا لموقع "مصراوي".

وأضاف: "ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة... رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية.. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك".

ودخل العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في غيبوبة خلال الشهرين الماضيين.

وخلال الأيام الماضية، أعلن النادي الأهلي خضوع العامري فاروق لفحوصات طبية، تحت إشراف كونسولتو طبي من كبار الأطباء، مع إمكانية سفره للخارج.