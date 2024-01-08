أمم أفريقيا.. موعد اللقاء الافتتاحي للبطولة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قلائل تفصلنا عن افتتاح النسخة رقم 34 من مسابقة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الافتتاحية في تمام العاشرة من مساء يوم السبت 13 يناير ، بتوقيت القاهرة ، وتجمع بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن تقام فعاليات حفل الافتتاح كذلك أولى مواجهات الكان على ملعب ستاد الحسن واتارا الأولمبي بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

ويخوض المنتخب الوطني حاليًا معسكره المغلق لللمرة الأولى بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعسكر بداية من اليوم الثاني من يناير “الثلاثاء الماضي” وحتى التاسع من الشهر ذاته غدًا، على أن يواجه أحفاد الفراعنة منتخب تنزانيا وديًا ، خلال المباراة التي أقيمت أمس الأحد على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بتفوق مصر.

قائمة مصر للبطولة ..

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

مع دخول ياسر إبراهيم بدلاً من أسامة جلال ، كذلك مهند لاشين بدلاً من كوكا.