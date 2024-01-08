جوارديولا عن دي بروين: لاعب مدهش

ياسر رشاد - القاهرة - بعد غياب خمسة أشهر عن المباريات الرسمية مع فريقه مانشستر سيتي وفي الدقيقة ٥٧ من مباراة السيتي امام هيدرسفيلد تاون ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي عاد نجم الوسط البلجيكي كيفين دي بروين للمشاركة في المباريات الرسمية و يساهم في الهدف الخامس لمانشيستر سيتي الذي خرج فائزا بخماسية لتبدو السعادة على وجوه كل محبي السيتي بعودة نجم الفريق وعلى رأسهم الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.

و في تعليقه على عودة كيفن دي بروين قال بيب جوارديولا: “الكل داخل نادي مانشيستر سيتي سعيد بعودة كيفن دي بروين فهو قائد للفريق وهو لاعب مدهش واحد اكثر الاعبين المحبوبين بالفريق".

وأضاف: “كيفن دي بروين يساعد في الفوز بالمباريات، من المهم جداً استعادته بعد إصابة طويلة، سوف يساعدنا بموهبته ولكني لا أريد أن أضع كل الضغط على أكتاف دي بروين لأن هذا ليس عادلاً له”.

واختتم: “بالطبع لديه قدرة وجودة للقيام بشئ يصعب العثور عليه، لدينا رجال في خط الوسط يحبون الركض، كيفن دي بروين استثنائي، إنه فريد من نوعه، نحن سعداء حقاً بعودته بعد أكثر من ثلاث أشهر مع الإصابة وقدم تمريرة حاسمة جيدة لهدف جيريمي دوكو".