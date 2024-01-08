إجراء جديد في الاهلي لحسم صفقات جديدة من أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن إجراء جديد من جانب النادي الاهلي لحسم بعض الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة من القارة الأفريقية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين” هاني رمزي يعمل في الوقت الحالي على ملف صفقات الاهلي بصورة جيدة من أجل حسم التعاقد مع لاعبين تحت السن”.

وأضاف” هاني رمزي كان في غانا، وهناك اتفرج على ماتشات كثيرة، لمتابعة بعض المواهب في الأكاديميات”.

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وشدد” مدير إدارة الإسكاوتنج في الاهلي أيضًا اجتمع ع رئيس اتحاد غانا لكرة القدم، واتفق على إقامة تعاون بين العملاق القاهري والاتحاد الغاني”.

وأوضح” هاني رمزي سيغادر إلى السنغال وكوت ديفوار والمارد الأحمر تركيزه حاليا مهتم بصغار السن لضمهم، وسيغير استراتيجيته في التعاقد مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة”.