الاتفاق تم.. مانشستر سيتي يحسم أولى صفقاته الشتوية

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي.

ويبحث نادي مانشستر سيتي في الفترة الحالية عن لاعب في مركز 10، خاصة مع إصابة كيفن دي بروين منذ شهر أغسطس وعودته المتأخرة في لقاء أمس أمام هدرسفيلد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفتح المان سيتي مفاوضات قوية مع نادي ريفر بليت من أجل التعاقد مع صانع ألعابه، كلاوديو إيتشيفيري.

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وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن السيتي فإن الأطراف الثلاثة قد توصلت إلى اتفاق قبل ساعات ووقع الناديان على جميع العقود الخاصة بالصفقة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي في وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن يجصل النادي الأرجنتيني على قيمة مالية قدرها 14.5 مليون يورو نظير الصفقة مع 9 ملايين أخرى إضافات متغيرة مرتبطة بأداء اللاعب ولا تعتمد على الألقاب.