شوبير يحسم جدل رحيل الشناوي وديانج عن الاهلي

حسم الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية الجدل المثار حول إمكانية رحيل الثنائي محمد الشناوي والمالي أليو ديانج عن صفوف النادي الاهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذعية صباح اليوم الأثنين أنه لا يوجد عروض قد وصلت إلى النادي الاهلي للتعاقد مع الثنائي محمد الشناوي وأليو ديانج في الشتاء الحالي.

وأضاف” ما يتردد في الفترة الأخيرة كله حديث فقط و لا يوجد أي شيء رسمي وصل النادي الأهلي، وكل ما يتم تداوله عن رحيل الشناوي للدوري السعودي مثل زيزو دون عروض رسمية”.

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وتابع” هناك عروضًا قد سمعنا بها أيضًا لديانج من قطر وتركيا ولكن ذلك لا يوجد شئ رسمي حتى الأن”.

وعلى سياق اخر أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر على جاهزية محمد الشناوي لخوض مواجهة موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.