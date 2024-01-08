منتخب مصر يعلن قميصه في أمم إفريقيا.. طارق حامد يظهر (فيديو)

أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن قميص منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني خوض بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام في دولة كوت ديفوار، حيث يقع ضمن المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق والرأس الأخضر وغانا.

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” «أعلنت شركة بوما عن قميص منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار”.

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وتابع” ويبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 14 بمواجهة منتخب موزمبيق، على أن تتوجه بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار غدا الثلاثاء”.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشر عبر “انستجرم” لإعلان عن قميص منتخب مصر بأمم ‘فريقيا، طارق حامد، على الرغم من اعتزاله دوليًا في انطلاق المسابقة الأفريقية رفقة كل من :

” محمد الشناوي، مصطفى محمد، محمد هاني، أحمد سيد زيزو، وعمر مرموش”.

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزًا على تنزانيا مس الأحد، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة، بهدفين دون رد.