رضا عبدالعال يوجه رسالة نارية بعد مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - علق رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، على مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي مع المنتخب الوطني في مواجهة تنزانيا الودية.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على تنزانيا أمس الأحد، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، في إطار استعدادا الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها الشهر الجاري في دولة كوت ديفوار.

قال رضا عبدالعال في برنامج تلفزيوني عبر قناة "ten”: "مش عاوز أتكلم على أداء إمام عاشور عشان هايقعدوا يقولو أصل انت غيران وأصل هو راح الأهلي، لكن مشاركته مع المنتخب علامة استفهام كبيرة ومحسناش بيه".

أضاف: "هو مش إمام كان عامل مشكلة واستبعد من المباراة الماضية، أيه اللي رجعه تاني، تجيبه من الدار للنار، وتلاعبه مع القوام اللي المفروض أساسي وهيشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

أكمل: "وبعدين ليه مرجعتش حسين الشحات كمان مش هو كان من ضمن اللي عملوا المشكلة، رغم أنك كنت هتحتاجه، اشمعنى إمام عاشور".