زمالك 10-8 أهلي.. تفوق محترفي الأبيض في تاريخ أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مثل 18 لاعبًا أجنبيًا، الأهلي والزمالك في تاريخ منافسات كأس أمم أفريقيا بين النسخة الأولى عام 1957 والرابعة والثلاثين التي تحتضنها كوت ديفوار في الثالث عشر من هذا الشهر.

في نسخة 2023، يشارك 3 أجانب من الأهلي هم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، المالي آليو ديانج والتونسي علي معلول، ولاعب وحيد من الزمالك هو التونسي سيف الدين الجزيري.

وحل الأهلي ثانيًا ضمن قائمة أكثر الأندية تمثيلًا للاعبين في أمم أفريقيا 2023، بـ10 لاعبين، وبفارق لاعب وحيد عن المتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

18 أجنبيًا من الأهلي والزمالك

وظهر 10 لاعبين أجانب من الزمالك في 8 نسخ من كأس أمم أفريقيا، على النحو التالي:

- كأس أمم أفريقيا 1994: إيمانويل أمونيكي (نيجيريا)

- كأس أمم أفريقيا 1996: قاسي سعيد (الجزائر)

- كأس أمم أفريقيا 2008: وسام العابدي (تونس)

- كأس أمم أفريقيا 2010: رحيم آيو (غانا)

- كأس أمم أفريقيا 2015: محمد كوفي (بوركينا فاسو)

- كأس أمم أفريقيا 2019: خالد بوطيب (المغرب)، فرجاني ساسي (تونس)

- كأس أمم أفريقيا 2021: أشرف بنشرقي (المغرب)، سيف الدين الجزيري (تونس)، حمزة المثلوثي (تونس)

- كأس أمم أفريقيا 2023: سيف الدين الجزيري (تونس)

أما الأهلي، اكتفى بـ8 لاعبين، علمًا بأنهم شاركوا في عدد نسخ أكبر، بواقع 10 نسخ من أمم أفريقيا، كالتالي:

- كأس أمم أفريقيا 1996: أحمد فليكس (غانا)

- كأس أمم أفريقيا 1998: أحمد فليكس (غانا)

- كأس أمم أفريقيا 2006: أمادو فلافيو (أنجولا)

- كأس أمم أفريقيا 2008: أمادو فلافيو (أنجولا)، جيلبرتو (أنجولا)

- كأس أمم أفريقيا 2010: جيلبرتو (أنجولا)

- كأس أمم أفريقيا 2015: موسى يدان (بوركينا فاسو)

- كأس أمم أفريقيا 2017: علي معلول (تونس)

- كأس أمم أفريقيا 2019: جيرالدو (أنجولا)

- كأس أمم أفريقيا 2021: آليو ديانج (مالي)، علي معلول (تونس)

- كأس أمم أفريقيا 2023: علي معلول (تونس)، آليو ديانج (مالي)، بيرسي تاو (جنوب أفريقيا)