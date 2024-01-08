ظهور طارق حامد.. الإعلان عن قميص منتخب مصر في أمم إفريقيا 2024 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن قميص منتخب مصر الأول الذي سيشارك به في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، بداية من يناير الجاري.

ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات البطولة القارية التي ستقام في دولة كوت ديفوار، خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبل.

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بمنصة "انستجرام": "أعلنت شركة بوما عن قميص منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار".

وتابع: "يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 14 بمواجهة منتخب موزمبيق، على أن تتوجه بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار غدا الثلاثاء".

ويظهر في فيديو الإعلان عن قميص منتخب مصر بأمم إفريقيا، الذي نشر عبر الحساب الرسمي لشركة "بوما" على "انستجرام"، اللاعب طارق حامد، على الرغم من إعلانه الاعتزال الدولي قبل انطلاق البطولة.

كما ظهر في الفيديو الخاص بالقميص الجديد كل من: محمد الشناوي، مصطفى محمد، محمد هاني، أحمد سيد زيزو، وعمر مرموش.

يشار إلى أن منتخب مصر يتواجد ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رفقة كل من: موزمبيق، الرأس الأخضر، وغانا.

وأمس الأحد، حقق المنتخب الوطني انتصارا على نظيره تنزانيا، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة، استعدادًا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.