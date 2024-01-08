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5 أيام على انطلاق أمم أفريقيا.. جدول مباريات دور المجموعات كاملاً

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ياسر رشاد - القاهرة - يفصل عشاق الساحرة المستديرة خمسة أيام على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية ، خلال نسختها التي تقام بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.
 


ويخوض حاليًا المنتخب الوطني معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ، على أن تنتهي فعالياته غد الثلاثاء .
ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة “غانا ، كاب فردي وموزمبيق”.

وتأتي مباريات دور المجموعات من البطولة على النحو التالي ..

السبت 13 يناير 2024 :
المجموعة الاولى :
كوت ديفوار – غينيا بيساو


الاحد 14 يناير 2024:
المجموعة الاولى :
نيجيريا – غينيا الاستوائية
المجموعة الثانية: مصر- الموزمبيق 
غانا- الراس الاخضر 
الاثنين 15 يناير :
المجموعة الثالثة: السنغال- غامبيا 
الكاميرون – غينيا 
المجموعة الرابعة:
الجزائر- انجولا 

الثلاثاء 16 يناير 2024:
المجموعة الرابعة:
بوركينافاسو – موريتانيا
المجموعة الخامسة:
تونس- ناميبيا 
مالي- جنوب افريقيا

الاربعاء 17 يناير 2024:
المجموعة السادسة:
المغرب – تنزانيا 
كونغو الديمقراطية – زامبيا 

الخميس 18 يناير 2024:
المجموعة الاولى:
كوت ديفوار- نيجيريا 
غينيا الاستوائية - غينيا بيساو 
المجموعة الثانية:
مصر- غانا 

الجمعة 19 يناير 2024 :
المجموعة الثانية:
الراس الاخضر- الموزمبيق
المجموعة الثالثة :
السنغال- الكاميرون
غينيا- غامبيا 

السبت 20 يناير 2024:
المجموعة الرابعة:
الجزائر- بوركينافاسو 
موريتانيا – انجولا 
المجموعة الخامسة :
تونس- مالي 

الاحد 21 يناير 2024:
المجموعة الخامسة :
جنوب افريقيا – ناميبيا
المجموعة السادسة :
المغرب – كونغو الديمقراطية 
زامبيا – تنزانيا 

الاثنين 22 يناير 2024:
المجموعة الأولى :
غينيا الاستوائية- كوت ديفوار
غينيا بيساو- نيجيريا 
المجموعة الثانية :
الموزمبيق- غانا 
الراس الاخضر- مصر 

الثلاثاء 23 يناير 2024:
المجموعة الثالثة:
غينيا- السنغال 
غامبيا – الكاميرون
المجموعة الرابعة:
انغولا- بوركينافاسو
موريتانيا – الجزائر 

الاربعاء 24 يناير 2024:
المجموعة الخامسة:
جنوب افريقيا – تونس 
ناميبيا- مالي 
المجموعة السادسة :
تنزانيا – كونغو الديمقراطية 
زامبيا- المغرب 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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