غدًا.. المنتخب الوطني يتوجه إلى كوت ديفوار للمشاركة في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتوجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غد الثلاثاء إلى دولة كوت ديفوار ، استعدادًا للمشاركة في فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف ساحل العاج فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.





ويتواجد المنتخب الوطني بالمجموعة الثانية في المنافسات رفقة “غانا ، موزمبيق وكاب فيردي” ، على أن يستهل مواجهاته بملاقاة موزمبيق 14 يناير “الأحد المقبل”.

وخاض المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا بالعاصمة الإدارية الجديدة تخلله مواجهة ودية أمام تنزانيا أقيمت بالأمس على ستاد القاهرة وانتهت لصالح الفراعنة بثنائية من دون رد.

قائمة مصر للبطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.