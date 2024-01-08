"بعد عقد قرانه في سرية منذ سنوات".. ماني يقيم حفل زفافه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقام السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر حفل زواجه على عائشة تامبا، قبل الانضمام إلى المنتخب الوطني لخوض كأس الأمم الإفريقية 2023.

ووفقا للصحف السنغالية، عقد ماني قرانه على حبيبته عائشة تامبا منذ فترة طويلة، وكانت علاقتهما سرية كل هذه السنوات، إلا أن زواجهما أصبح الآن حديث العالم.

وكان لاعب النصر يدفع لعائشة مصاريف دراستها، وعزم ساديو منذ البداية على زواجه من عائشة، وأقيم حفل الزفاف في قرية كور ماسار بداكار عاصمة السنغال.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية تبدأ يوم السبت المقبل 13 يناير، في كوت ديفوار.