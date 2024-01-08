"هناك أولوية قصوى".. إسماعيل يوسف يكشف عدد الصفقات التي يحتاجها الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق عن إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو من صفوف الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

وقال إسماعيل يوسف في لقاء تلفزيوني على قناة المحور: "فتح باب القيد هو أهم شيء للزمالك حاليًا، والأولوية الثانية هي استمرار زيزو مع الزمالك".

وأوضح: "لا يصح أن يغادر لاعب يمثل عنصرًا أساسيًا ومهمًا للفريق في الوقت الحالي.. الزمالك لديه فريق جيد، وهناك أزمة واحدة في مركز رقم 8".

وأكمل: "الإبقاء على أحمد سيد زيزو أمر مهم جدًا، والزمالك يحتاج 3 صفقات جديدة في يناير، لا نريد صفقات عديدة.. والفريق يحتاج أيضًا لمدير فني جديد".