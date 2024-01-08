شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يستعد للمشاركة فى بطولة البريميرليج بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب الكاراتيه للمشاركة فى منافسات بطولة البريميرليج للكاراتيه والتى ستقام خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري فى العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري، برئاسة محمد الدهراوي، فتح باب المشاركة للاعبين الذين يرغبون فى خوض منافسات البطولة على نفقتهم الخاصة.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري للكاراتيه الذين يقومون بالاستعداد لمنافسات البطولة كلًا من: “عبد الله ممدوح، يوسف عماد، طه طارق، ريم أحمد، نورسين محمد، ومنة شعبان“.

من جهته أثنى محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، على زيارة وزير الشباب والرياضة لتدريبا المنتخبات القومية بالمركز الأولمبي، مؤكدًا على دعم ومساندة الدكتور أشرف صبحي لكافة الألعاب الرياضية بشكل عام ولعبة الكاراتيه بشكل خاص.