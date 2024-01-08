لجنة المسابقات توصي بشطب لاعب في الدرجة الثالثة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري عن أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة اتخذت قرارًا بإيقاف اللاعب محمود سليمان حافظ 8 شهور، وتغريمه ماليًا 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك بسبب اعتدائه على حكم مباراة فريقه مركز شباب الخربة أمام 6 أكتوبر برمانة، ضمن منافسات دوري القسم الثالث.

وقررت لجنة المسابقات برفع مذكرة توصية لمجلس اتحاد الكرة المصري بضروة شطب اللاعب من سجلات الجبلاية.

وأعتبرت لجنة المسابقات فريق اللاعب شباب الخربة خاسرًا المباراة بنتيجة 2/0، بالإضافة إلى نقل مباراة للفريق المهزوم خارج ملعبه، بسبب نزول رئيس النادي و أعضاء مجلس الإدارة لأرض الملعب واعتراضهم بشكل غير لائق على الحكم.

وقررت اللجنة إيقاف حسين عيد إدارة مركز شباب الخربة 4 مباريات، بجانب تغريمه 1000 جنيه، بعدما تعرض للطرد المباشر بسبب سلوكه الغير رياضي تجاه الحكم.