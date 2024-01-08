الصقر احمد حسن سفيرًا للكاف برفقة أساطير أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إختيار احمد حسن "الصقر" كابتن المنتخب الوطني وعميد لاعبي العالم السابق سفيرًا له برفقة مجموعة من أساطير القارة السمراء.
وأعلن الكاف عبر موقعه الرسمي، إنه تم اختيار أربعة من أساطير كرة القدم الإفريقية وهم، أحمد حسن والسنغالي حاج ضيوف والغاني أسامواه جيان والنيجيري جاي جاي أوكوشا، ليكونوا سفراء للاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الفترة القادمة.
وأوضح الاتحاد الإفريقي ، أنه تم تسجيل الرباعي ضمن برنامج سفراء الكاف الجديد، والذي يهدف إلى الترويج للبطولات الإفريقية وكذلك المبادات الخيرية التي ينظمها الكاف، فيما كان الصقر قد شارك مؤخرًا في تسليم جوائز الأفضل في القارة، فضلا عن اختياره لتقديم كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.
وسلط الكاف الضوء على المسيرة التاريخية للصقر مع كرة القدم، مؤكدًا أنه أحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الكرة الإفريقية، حيث توج بأربعة ألقاب في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر أعوام "1998 و2006 و2008 و2010"، كما خاض أكثر من 170 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، مما جعله أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركة مع منتخباتهم الوطنية.