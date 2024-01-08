منتخب اليابان يهدد الجميع في كأس آسيا بسلسلة انتصارات مرعبة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب اليابان لخوض غمار منافسات كأس آسيا في نسختها الـ34 التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير.

ويشارك منتخب اليابان في كأس آسيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم العراق وإندونيسيا وفيتنام.

ويعد منتخب اليابان الأكثر تتويجا باللقب الآسيوي، بواقع 4 مرات في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، ويبحث محاربو الساموراي عن اللقب الخامس في نسخة 2023، بسلسلة انتصارات مرعبة خلال الاستعدادات الأخيرة التي تسبق الحدث القاري.

منتخب اليابان لم يتعرض لأي خسارة منذ سقوطه وديا أمام كولومبيا بهدفين لهدف في نهاية شهر مارس من العام 2023، حيث خاض بعد هذه الخسارة 9 مباريات، حقق خلالها الفوز ولم يتعرض لأي تعثر سواء بالتعادل أو الهزيمة.

اليابان ترعب المنافسين..

انتصارات اليابان لم تكن محض الصدفة، إذ تشير النتائج إلى غزارة تهديفية كبيرة كانت حاضرة في جميع المواجهات الودية باستثناء مباراة واحدة، كانت أمام تونس وانتهت بفوز محاربي الساموراي بهدفين دون رد.

نتائج اليابان المرعبة بدأت أمام السلفادور بسداسية نظيفة، ثم عاقب ألمانيا برباعية مقابل هدف وكرس عقدة كأس العالم، وبنفس النتيجة فاز على كندا وبيرو، وذاقت تركيا من نفس الكأس بنتيجة 4/2.

بعد ذلك جاءت ثنائية اليابان أمام تونس بمثابة استراحة محارب، ليواصل نتائجه المرعبة مرة أخرى بنتيجة ثابتة أمام ثلاثة منتخبات هم ميانمار وسوريا وتايلاند بخماسية نظيفة.

ويخوض منتخب اليابان آخر مباراة ودية أمام الأردن، غدا الثلاثاء، قبل بدء مشواره في كأس آسيا، حيث ستكون ضربة البداية أمام فيتنام يوم الأحد الموافق 14 يناير الحالي.