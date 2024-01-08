12 ضد 12.. من يحسم الصراع بين المدرب الوطني والأجنبي في أمم أفريقيا ؟

ياسر رشاد - القاهرة - تحدد موعد انطلاق النسخة 43 من بطولة كأس أمم أفريقيا، والتى تستضيفها دولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا.

وتنطلق الأميرة السمراء في ساحل العاج بمشاركة بعض المدارس التدريبية المختلفة للمنتخبات المشاركة بالبطولة بجانب اعتماد البعض الأخر على المدرسة الوطنية.

12 ضد 12..

يعتمد 12 منتخبًا على المدرسة الوطنية أبرزها منتخب السنغال حامل اللقب الذي يعتمد على مدربه أليو سيسيه، بالاضافة الى منتخب الجزائر، الذي يقوده مدربه الوطني جمال بلماضي وغيرها من المنتخبات منها الكاميرون وتونس والمغرب وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وغينيا كوناكري ومنتخب الرأس الأخضر وموزمبيق ومالي وناميبيا.

على الجانب الآخر، اعتمد 12 منتخبا في البطولة المرتقبة على مدربين أجانب من مدارس مختلفة أوروبية أبرزها 4 مدربين من المدرسة الفرنسية، وتأتى المدرسة البرتغالية في المركز الثاني برصيد 3 مدربين، وسيباستيان ديسابر من الكونغو الديمقراطية.

ويأتي البرتغاليون في المركز الثاني بـ3 مدربين، كما تحتل المدرسة البلجيكية المركز الثالث بمدربين.

باستثناء مدرب وحيد من داخل القارة وهو الجزائري عادل عمروش الذي يقود منتخب تنزانيا، وأخر أيرلندي وحيد مع منتخب غانا.

وجاءت نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار كالآتي:-

المجموعة الأولى: كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

المجموعة الثانية: منتخب مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: منتخب السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.

المجموعة الرابعة: منتخب الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

المجموعة الخامسة: منتخب تونس ومالي وجنوب إفريقيا ونامبيا.

المجموعة السادسة: منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الأولي فى أمم أفريقيا 2023 كالتالي:

السبت 13 يناير كوت ديفوار × غينيا بيساو 10 مساء

الأحد 14 يناير نيجيريا × غينيا الإستوائية 4 عصرا

الخميس 18 يناير غينيا الإستوائية × غينيا بيساو 4 عصرا

الخميس 18 يناير كوت ديفوار × نيجيريا 7 مساء

الاثنين 22 يناير غينيا الإستوائية × كوت ديفوار 7 مساء

الاثنين 22 يناير غينيا بيساو × نيجيريا 7 مساء