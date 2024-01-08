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جهاز منتخب الشباب في الأقصر لمتابعة لاعبي الصعيد

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ياسر رشاد - القاهرة - يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، في الأقصر في الفترة من 8 حتي 11 يناير الجاري لمتابعة اللاعبين في هذه المرحلة السنية في الصعيد في اطار خطة الجهاز الفني للبحث عن أفضل العناصر وضمها لمنتخب الشباب .

ويقيم الجهاز الفني خلال هذه الفترة في المدينة الشبابية بالأقصر ، ويتابع علي مدار هذه الفترة أكبر عدد من لاعبي الصعيد كما سيتم اقامة مباراة بين منتخبي شمال وجنوب الصعيد .

ويتقدم اتحاد الكرة بالشكر بهذه المناسبة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للمنتخبات الوطنية ، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار  التعاون المستمر لتحقيق مصلحة الكرة المصرية والنهوض بها .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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