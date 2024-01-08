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الاتحاد السكندري يهزم فيوتشر في كأس الرابطة

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الاتحاد السكندري على مودرن فيوتشر في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

سجل خالد الغندور هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 52 من الشوط الثاني بعدما قطع زعيم الثغر الكرة في منتصف ملعب فيوتشر ليسدد الغندور كرة من الطرف الأيسر لترتطم وتغالط جنش الذي حاول إبعادها لكنه لم يتمكن من فعل شيء سوى المساهمة في إسكانها في الشباك.

ويتقاسم الاتحاد السكندري صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، مع بلدية المحلة بعد فوزه على سموحة بهدف نظيف.

ويتذيل الترتيب فريقي فيوتشر وسموحة بدون أي نقاط وذلك بعد نهاية منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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