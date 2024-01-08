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مشاركة شلبي الونش.. مدرب الزمالك يعدد مكاسب الفوز على كسكادا

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محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فوائد ومكاسب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام كسكادا عصر اليوم.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على كسكادا برباعية نظيفة، وديا سجلها كل من محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

وقال معتمد جمال عقب المباراة: "كان من المهم أن يخوض الفريق مباريات ودية في ظل فترة التوقف الحالية لتغيير النمط بدلاً من خوض التدريبات بشكل متواصل، لأن الأمر يصبح مختلف بخوض المباريات الودية حتى يكون اللاعبون في حالة جاهزية أكبر".

وأوضح: مشاركة مصطفى شلبي في المباراة اليوم يعد أمر إيجابي، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، لاسيما وأنه ظهر بشكل طيب في المباراة وصنع العديد من الفرص.

وأضاف: "مشاركة محمود حمدي "الونش" في اللقاء لاكتساب حساسية المباريات وتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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