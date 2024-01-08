"تحول إلى سائق تاكسي".. كيف قضى دي بروين فترة إصابته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، المهنة التي مارسها أثناء إصابته وغيابه عن كرة القدم.

وفي تصريحات نقلها موقع "ذا تليجراف"، قال دي بروين: "عندما تكون متفرغا ولديك ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وسبعة أعوام، فستكون سائق سيارة أجرة كما كنت أنا".

وأضاف: "الأمر وكأنني كنت بحاجة إلى استراحة، لكنني أخذتها لتحويل العيب إلى ميزة "التعافي من الإصابة"، ولعبت السنوات العشر الماضية دون توقف مع استراحة قصيرة، ربما كان من الجيد بالنسبة لي إعادة ضبط نفسي".

الجدير بالذكر أن دي بروين شارك في أول مباراة له، أمس الأحد، أمام هدرسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد عودته من الإصابة.

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